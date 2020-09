Malują kamienie, a potem rozkładają je w różnych miejscach. "#Kamyczki" to zabawa, w której biorą udział także szczecinianie - opowiadała w "Aktywnej Sobocie" Katarzyna Flak, jedna z aktywnych uczestniczek akcji.

- Zabawa wywodzi się z Czech. Najczęściej można było znaleźć te czeskie kamienie w górach, w Karkonoszach na tej czeskiej granicy. Później przejął to Śląsk. Na naszym polskim Śląsku można znaleźć najwięcej malowanych kamieni - opowiadała Flak.Coraz więcej kamyków pojawia się w Zachodniopomorskiem. I jak podkreśla Katarzyna Flak, to zabawa dla każdego. - Mogą się do tego dołączyć dzieci, dorośli i starsze osoby, również przedszkola czy warsztaty. Spotkałam się w czasie wakacji, że były robione warsztaty w Szczecinie i w parku na Placu Andersa dzieci rozkładały takie kamyczki.Kolorowe kamienie w sobotę można znaleźć także w okolicy Radia Szczecin. Informacje na temat zabawy i jej zasad są na facebookowej grupie #kamyczki.