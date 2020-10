Minister Gróbarczyk: jeśli chodzi o gospodarkę morską, jestem dobrej myśli

Po latach osobistej podróży, dzisiaj przychodzi mi odbyć ostatnią wachtę - powiedział minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk, podczas inauguracji roku akademickiego Akademii Morskiej w Szczecinie.

Poprosiliśmy ministra o komentarz związany ze zmianami w rządzie. Po rekonstrukcji, liczba resortów zmniejszy się do 14 i zlikwidowane zostanie m.in. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, którym kierował Marek Gróbarczyk.- Zostawmy to wszystko przyszłości. Ja jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, że nowa koncepcja nie spowoduje zawirowań w ramach funkcjonowania przede wszystkim rozwoju gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Nie jest to oczywiście moja koncepcja, ale mam nadzieję, że z tego wyjdzie coś dobrego. To koncepcja, którą wymyślił i realizuje pan premier - mówił Gróbarczyk.Nie wiadomo, który resort przejmie domenę gospodarki morskiej. Po rekonstrukcji liczba ministerstw zmniejszy się z 20 do 14. Zaprzysiężenie rządu nastąpi w poniedziałek.Marek Gróbarczyk to parlamentarzysta z regionu. W 2015 roku objął stanowisko ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej w rządzie Beaty Szydło. W 2017 roku - w rządzie Mateusza Morawieckiego.