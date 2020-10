Od soboty żółta strefa w całej Polsce

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział zdecydowaną walkę z następną falą pandemii koronawirusa. Jak dodał, począwszy od 10 października (sobota) zostaną wprowadzone w Polsce zasady żółtej strefy, w tym obowiązek noszenia maseczek na całym terytorium.

Podczas wspólnej konferencji prasowej z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim, szef rządu mówił, że mija siedem miesięcy od czasu wprowadzenia pierwszych obostrzeń związanych z pandemią.- Jedną z przyczyn tej decyzji jest fakt, że już dzisiaj w strefie żółtej mielibyśmy ok. 100 powiatów - to 1/3 kraju. Mamy do wyboru: albo zamknąć ruch w poszczególnych województwach, pamiętamy to sprzed sześciu miesięcy, albo wprowadzić pewne obostrzenia na terytorium całego kraju - podobne do obostrzeń w krajach sąsiednich. Zdecydowaliśmy się na rozwiązanie, które komunikacyjnie jest bardziej jasne - powiedział.Szef rządu podkreślił, że nie można zmarnować doświadczeń ostatnich siedem miesięcy walki z koronawirusem poprzez "zbyt łagodne podejście do tematyki ochrony zdrowia i gospodarczej".Premier Mateusz Morawiecki podkreślił również, że w walce z koronawirusem kluczowe będą doświadczenia z wiosny.- Jednocześnie korzystając z tych doświadczeń, których nabraliśmy, a które wynikały z naszych reakcji wiosną, a także w oparciu o doświadczenia innych krajów oraz rozmowy i prace prowadzone w ramach Unii Europejskiej - powiedział.Premier Mateusz Morawiecki zapewnił podczas konferencji prasowej, że służba zdrowia dysponuje odpowiednią liczbą łóżek i respiratorów, przeznaczonych do leczenia pacjentów z covid-19.Zapewnił również o stałym powiększaniu liczby łóżek dla zakażonych osób.Szef rządu zapowiedział, że w sobotę poinformuje, czy ograniczenia związane z pandemią obejmą także szkoły. Aktualnie, jak mówił, 98,5 procent szkół pracuje w trybie normalnym. Premier dodał, że w sobotę zostaną ogłoszone decyzje, dotyczące działania szkół w kolejnych tygodniach.Z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski, pytany o zwiększenie kadry medycznej obsługującej sprzęt przy pacjentach z koronawirusem, mówił o dwóch rozwiązaniach.Po pierwsze, w walkę z COVID-19 zostanie w większym stopniu zaangażowany personel, który dotychczas zajmował się leczeniem innych chorób. Ministerstwo zdrowia rozmawia też z krajowym konsultantem o złagodzeniu norm, dotyczących obsługiwania łóżek intensywnej opieki. Rozporządzenie w tej sprawie ma zostać ogłoszone jeszcze w czwartek.Minister przypomniał, że na cmentarzach obowiązuje noszenie maseczek ochronnych. Dodał, że obowiązek ten zostanie utrzymany także w uroczystość Wszystkich Świętych.Sprawą ma się na najbliższym posiedzeniu zająć rządowy zespół zarządzania kryzysowego.