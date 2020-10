Żółta strefa w praktyce. Szczecin zamaskowany?

Od soboty strefa żółta obowiązuje w całym kraju. To oznacza, dodatkowe obostrzenia m.in. limity osób w restauracjach, na siłowniach, podczas wydarzeń kulturalnych, w kinach i na weselach.

Dodatkowo, zakaz zakrywania nosa i ust obowiązuje teraz także w przestrzeni otwartej.- Mam maseczkę, bo jeśli są zasady to trzeba ich przestrzegać. - Ja mam papierosa, więc jestem bez maski. Nie da się palić w masce. - Wcześniej i tak chodziłam w maseczce, bo chciałam. Myślę, że one pomagają. Szczecinianie się chyba od dzisiaj zaczęli stosować do zasad. - Jeśli ktoś nie ma maski, to powinien zostać upomniany, choć nie radykalnie. To musi wejść w nawyk, po tym jak te obostrzenia zostały tak obluzowane - mówili szczecinianie.Dodajmy, że w sobotę Ministerstwo Zdrowia odnotowało kolejny dobowy rekord zakażeń.Covid-19 potwierdzono u 5300 osób.