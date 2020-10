Goście RSnW o propozycjach dla medyków na czas kryzysu epidemicznego

W szpitalach zakaźnych z dnia na dzień przybywa pacjentów, zaczyna natomiast brakować w nich lekarzy.

Część medyków odmawia pracy przy chorych na Covid-19, bojąc się zakażenia. Polski rząd rozważa wprowadzanie tak zwanej klauzuli dobrego Samarytanina. Miałaby ona podnieść wynagrodzenie lekarzom, a także zagwarantować, że nieumyślnie popełnione błędy podczas leczenia nie będą karane.Profesor Miłosz Parczewski, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, mówił w audycji "Radio Szczecin na Wieczór", że żadna ustawa nie wyeliminuje lęku wśród lekarzy.- Powoływać my się możemy na różne klauzule, również "dobrego Samarytanina", ale my pracujemy z lękiem. Staramy się naszym lekarzom pomagać i ten lęk się zmniejsza, jeśli jest taki człowiek zabezpieczony - przekonywał Parczewski.Zbyt małe zaangażowanie zarzucał lekarzom, na antenie radiowej Jedynki, wicepremier Jacek Sasin. Doktor Magda Wiśniewska, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, mówiła, że słowa polityka nie spodobały się środowisku medycznemu.- Te słowa bardzo źle odebrali również ratownicy, pielęgniarki. My w tej chwili jesteśmy naprawdę na pierwszej linii frontu. Wszyscy chyba musimy przyznać, że sytuacja jest bardzo gorąca i podbramkowa - przekonywała Wiśniewska.Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki zapowiedział, że prawdopodobnie w piątek odbędzie się dodatkowe posiedzenie Sejmu w sprawie ustawy dotyczącej służby zdrowia.