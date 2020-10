Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Polskie stadiony i hale sportowe od soboty świecą pustkami - to w związku z nowymi obostrzeniami sanitarnymi.

Zgodnie z nimi, wszystkie wydarzenia sportowe mają odbywać się bez udziału publiczności.



Jak mówi psycholog sportu Elżbieta Ciuksza, taka sytuacja nie jest dobra ani dla zawodników, ani dla kibiców.



- Kibice są potrzebni sportowcom, a sportowcy nam. To co się teraz dzieje, to nie jest dobre dla żadnej strony. Im szybciej wszyscy wrócimy na swoje miejsca, tym dla nas wszystkich będzie zdecydowanie lepiej - mówi Ciuksza.



A już w poniedziałek, na pustym stadionie w Gdańsku, swój mecz rozegra Pogoń Szczecin. Pierwszy gwizdek o godzinie 20:30.