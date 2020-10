Nowe obostrzenia w żółtej i czerwonej strefie

Znacznie ograniczone zostało życie towarzyskie: maksymalnie 20 osób uczestniczyć może w weselach i imprezach okolicznościowych, a w zgromadzeniach publicznych - 25. To jednak nie wszystko.

Ucierpią również restauratorzy - lokale gastronomiczne będą od teraz czynne tylko od godziny 6 do 21. W kościołach obowiązuje ograniczenie, według którego na 4 metrach kwadratowych ma znajdować się tylko jedna osoba. Wydarzenia sportowe odbywać się będą bez udziału publiczności, a kulturalne - z zaledwie 25-procentowym obłożeniem. Baseny, aquaparki i siłownie pozostaną zamknięte. Szkoły wyższe i ponadpodstawowe od poniedziałku przejdą na tryb hybrydowy.Od 10 października cały kraj został objęty strefą żółtą, z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej. W tej ostatniej znajduje się m.in. powiat sławieński, szczecinecki i miasto Koszalin.Zakaz organizacji wesel, zdalne nauczanie w szkołach średnich i wyższych, a także zakaz zgromadzeń powyżej 10 osób - to tylko niektóre obostrzenia, jakie obowiązują od soboty w strefie czerwonej. Inne dotyczą limitu osób w galeriach handlowych czy komunikacji miejskiej.Z apelem o ich przestrzeganie zwrócił się do mieszkańców starosta szczecinecki. Jak pisze Krzysztof Lis, przed lokalnymi władzami teraz wiele wyzwań.„Jedną z najważniejszych zmian, którą musimy wprowadzić jako samorząd, jest ponowne wdrożenie w naszych szkołach nauczania zdalnego. Z tym rodzajem kształcenia mierzyliśmy się już przed wakacjami. Wówczas zarówno my, jak i nasi nauczyciele, poczyniliśmy szereg działań, aby wspomóc naszych uczniów oraz ich rodziców.” - napisał starosta szczecinecki.Czerwona strefa obowiązuje w 152 powiatach.