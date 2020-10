"Zachował się jak prawdziwy Polak". Ponowny pogrzeb Stanisława Nadratowskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

W kościele pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki odbył się ponowny pogrzeb Stanisława Nadratowskiego. To ofiara Grudnia 1970.

20-letni wówczas mężczyzna odmówił strzelania do protestujących stoczniowców w Szczecinie, a kilka dni później został znaleziony martwy na ulicy Kaszubskiej. Zginął od strzału w głowę.



Jak informuje IPN, Wojskowa Prokuratura Garnizonowa umorzyła śledztwo, uznając, że przyczyną zgonu było "nieostrożne obchodzenie się z bronią". Przez niemal 50 lat ciało Nadratowskiego leżało w zapomnianej mogile na Cmentarzu Centralnym. W sobotę jego ponowny pogrzeb został przeprowadzony z honorami - w kościele pojawił się sztandar, a przy trumnie stali żołnierze.



- Najbardziej poruszające jest to, że po 50 latach znowu uczestniczymy w jego pogrzebie. 50 lat ta rodzina musiała przeżywać traumę. - Zachował się jak prawdziwy Polak. I tak powinni się zachowywać wszyscy - mówili uczestnicy pogrzebu.



- Nasi rodzice stracili syna, a my brata. Kiedy doszło do tej tragedii, byłam najmłodsza z rodzeństwa. Niewiele wtedy z tego rozumiałam - mówiła siostra Nadratowskiego.



W zeszłym roku IPN przeprowadził ekshumację szczątków Stanisława Nadratowskiego, dzięki której możliwy był jego ponowny pochówek.