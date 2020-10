Spór o ogród w Przelewicach. Radni sejmiku zdecydowali

Spór o przyszłość Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach na sesji zachodniopomorskiego sejmiku - po prawie dwóch godzinach dyskusji radni koalicji rządzącej zgodzili się, aby to marszałek województwa powołał instytucję kultury i przejął ośrodek.

Przeciw była opozycja z PiS. Ci radni zwracali uwagę, że na stole była propozycja rządowa i w ten sposób, zamiast dostać pieniądze z Warszawy, to samorząd będzie się musiał martwić o finansowanie ogrodu.Marszałek województwa, szef szczecińskiej PO Olgierd Geblewicz ujawnił na czwartkowej sesji, ile chce przeznaczyć na nową instytucję kultury w Przelewicach. - W dużej mierze w oparciu o fundusze unijne do roku 2027 to jest 20 mln złotych. Wkład własny województwa jest na poziomie 3 mln złotych - mówił marszałek Geblewicz.Radny PiS Michał Kamiński zwracał uwagę, że trzy miliony z budżetu województwa można wydać na potrzeby mieszkańców regionu.- Remont dworca PKP w Kamieniu Pomorskim, na remont drogi wojewódzkiej nr 107 - wymieniał Kamiński.Według wicemarszałka Olgierda Kustosza z PSL, mieszkańcy Przelewic byli za ich ofertą.- Na spotkaniu w Domu Kultury w Przelewicach, gdzie było kilkadziesiąt osób, 90 procent było za - przekonywał Kustosz.Małgorzata Jacyna-Witt z PiS oceniała, że finansową ofertę z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odrzuca marszałek, któremu jednocześnie brakuje pieniędzy na pełne finansowanie budowy siedziby pogotowia.- Za każdym razem, w momencie kiedy ktokolwiek będzie mówił o tym, że nie ma pieniędzy na to czy na coś innego, będziemy przypominać, że znalazły się pieniądze na Ogród Dendrologiczny - podkreślała radna Jacyna-Witt.Ogród w Przelewicach jest za drogi w utrzymaniu dla gminy. Marszałek zapewnia, że w planach jest utworzenie tam centrum edukacyjnego dla dzieci i młodzieży czy muzeum wsi Pomorza Zachodniego.