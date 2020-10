Organizator Szczecińskiego Marszu dla Życia: Bardzo dobra wiadomość i zadanie dla nas

To bardzo dobra wiadomość - tak ks. Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek i organizator Szczecińskiego Marszu dla Życia skomentował dzisiejszą decyzję Trybunału Konstytucyjnego.

Sędziowie większością głosów orzekli, że prawo, które dopuszcza możliwość aborcji, jeśli u nienarodzonego dziecka zachodzi podejrzenie kalectwa lub ciężkiej choroby, jest niezgodne z polską konstytucją.To bardzo dobra wiadomość nie tyle dla obrońców życia - mówi ks. Tomasz Kancelarczyk. - jest to bardzo dobra wiadomość dla tych nienarodzonych chorych, które od tej pory nie będzie można zabijać. Jest to także dobra wiadomość dla naszego społeczeństwa. Zrobiliśmy jakiś krok w stronę większej cywilizacji.- To dla nas zadanie - dodaje ks. Tomasz i przywołuje św. Jana Pawła II, który był wielkim obrońcą życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. - Zadanie dla rodziców, dla obrońców życia, dla całego społeczeństwa, które powinno stanąć w obronie życia, bo jeżeli nie stanie w obronie życia, to przekreśla swoją przyszłość. Powiem w kontekście słów Jana Pawła II. "Naród, który zabija własne dzieci, staje się narodem bez przyszłości". Jest to zadanie dla nasz wszystkich i oby to było zadanie powszechne.W ubiegłym roku w Polsce przeprowadzono ponad 1100 aborcji dopuszczalnych prawnie, z czego prawie 1100 ze względu na prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia nienarodzonego dziecka.