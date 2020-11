Mniej znane i zapomniane. Spacer po szczecińskich cmentarzach [DUŻO ZDJĘĆ]

Teraz przenosimy się do Dąbia, na ulicę Pomorską . Po dawnym cmentarzu nie ma tu już śladu.

- Powstał w 1870 roku wraz z powstaniem obozu jenieckiego dla żołnierzy francuskich. Natomiast obóz funkcjonował bardzo długo - to znaczy obóz i cmentarz. Ze względu na różne epidemie żołnierze padali w tych obozach. Natomiast podczas pierwszej wojny światowej, po jej zakończeniu, umieszczono tam również jeńców rosyjskich - mówi.

Marek Łuczak zwraca uwagę, że znana jest z ikonografii także kaplica jeńców rosyjskich, gdzie pop odprawiał nabożeństwa dla wiernych.

- Był to cmentarz honorowy. Znany właśnie z tego szacunku do pokonanych, czegoś, co w tej chwili nie funkcjonuje i nie funkcjonowało później w latach trzydziestych. Natomiast podczas pierwszej wojny światowej, z wojny francusko-pruskiej, każdemu pokonanemu przysługiwał pogrzeb na kwaterze wojennej - tłumaczy.

Dziś w miejscu cmentarza mieszczą się zakłady mięsne i raczej mało kto zastanawia się nad przeszłością tego terenu.

Pozostajemy na Prawobrzeżu i udajemy się na cmentarz przy ulicy Poległych w Zdrojach .





- To był drugi cmentarz w Zdrojach, powstał mniej więcej w połowie 19. wieku i użytkowany jest do naszych czasów. Cmentarz posiadał wydzielone kwatery - kwatery rodzinne, kwatery dla pochówków pojedynczych, kwatery dziecięce. Na końcu głównej alei znajdowała się kaplica, która niestety nie przetrwała do naszych czasów - mówi Łuczak.



Cmentarz przy Poległych kryje także swoją tajemnicę.





- Na cmentarzu w Zdrojach znajduje się szereg ułożonych, opartych o siebie fajnych płyt granitowych. Natomiast jest to okrutna pułapka dla historyka, który miałby to opisać. Z tego względu, że te nagrobki nie pochodzą z cmentarza Zdroje. Wszystko by na to wskazywało - leżą tam, zostały odnalezione, ułożone. Natomiast są to nagrobki przeniesione z zakładu kamieniarskiego i są pozyskane w większości z Cmentarza Centralnego w Szczecinie - wyjaśnia.





Jak przypomina Marek Łuczak, w latach 70. poniemieckie nagrobki z Cmentarza Centralnego były sprzedawane. Wykorzystywano je m. in. na budowach, ale także w zakładach kamieniarskich.