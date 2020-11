Zachodniopomorski Kurator Oświaty: Ewentualne działania będą natychmiastowe

Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie nie ma jeszcze sygnałów dotyczących namawiania uczniów do udziału w protestach proaborcyjnych.

Wytyczne w tej sprawie przekazało we wtorek wszystkim Kuratorom Oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej. Mają oni w swoim regionie weryfikować czy "takie sytuacje miały miejsce i jaka była reakcja dyrektorów szkół".- Nasze ewentualne działania w tej sprawie będą natychmiastowe - mówi Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie Magdalena Zarębska-Kulesza. - Martwi nas, jeżeli nauczyciel, który naprawdę odpowiada za właściwą jakość wychowania i nauczania, namawia uczniów do wzięcia udziału w tych protestach. Na każde wulgarne czy chuligańskie zachowanie ze strony uczniów, nie powinno być zgodny nas, dorosłych.Jeżeli potwierdzi się, że niektórzy nauczyciele namawiali uczniów do udziału w protestach lub sami brali w nich udział, powodując zagrożenie w czasie epidemii i zachowując się w sposób uwłaczający etosowi ich zawodu, będą wobec nich wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.