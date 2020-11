Ruszają badania na obecność przeciwciał koronawirusa [ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

50 tysięcy osób w regionie zostanie przebadanych na obecność przeciwciał koronawirusa. Startuje Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Koronawirusa.

Pozwoli to sprawdzić, jaka jest odporność populacji na Pomorzu Zachodnim. Chodzi o to, by ustalić jaki procent mieszkańców przeszedł już Covid-19. Zapisy chętnych do badania ruszą w czwartek. Z bezpłatnych badań mogą skorzystać mieszkańcy w wieku produkcyjnym, czyli kobiety między 18. a 59. rokiem życia oraz mężczyźni do 64 lat.



Badania mają pozwolić na lepsze opracowanie strategii walki z koronawirusem - mówi prof. PUM Miłosz Parczewski.



- Nie wiemy ile przypadków nie zdiagnozowaliśmy. Tak naprawdę system się w tej chwili koncentruje na diagnostyce przypadków objawowych. A to jest uzupełnienie całego systemu diagnostyki i tego, żebyśmy powiedzieli, jak nam daleko do tej odporności populacyjnej, która może być związana ze zmniejszeniem liczby przypadków i wygaszaniem epidemii - mówi prof. Parczewski..



To ogromne wyzwane - dodaje Małgorzata Usielska, dyrektor szpitala wojewódzkiego w Szczecinie.



- Telefoniczna rejestracja pacjentów będzie w dni powszednie od poniedziałku do piątku, od godziny 15 do 18. W trakcie rejestracji pacjenci otrzymają informacje, kiedy mają się zgłosić i o której godzinie - mówi Usielska.



Wszystkie szczegóły dotyczące rejestracji dostępne są na stronie covid.wzp.pl. Badania potrwają pół roku. Koszt programu to 15 mln złotych.



Program to wspólny projekt Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie i Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. Partnerami programu jest pięć placówek w regionie. To szpital "Zdroje" w Szczecinie, wojewódzki w Koszalinie, placówka w Gryficach oraz Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.