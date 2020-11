Eksperci RSnW: lockdown jest raczej nieunikniony

Służba zdrowia jest już u kresu wydolności, wprowadzenie kolejnych obostrzeń jest zrozumiałe - komentowali goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

W ten sposób odnosili się do informacji, jakie przedstawił w środę premier Mateusz Morawiecki. Rząd zdecydował, że od weekendu zamknięte będą m. in. instytucje kultury i sklepy w galeriach handlowych.Joanna Jursa-Kulesza, przewodnicząca Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w szpitalu przy ul. Arkońskiej mówiła, że jako lekarz rozumie, że kolejne obostrzenia są potrzebne.- W tej chwili wydolność służby zdrowia jest naprawdę już na granicy tej wydolności. Jest nam trudno pracować, wtedy kiedy wiemy, że możemy pomóc pacjentom, a brakuje miejsc w szpitalach i specjalistycznej opieki - przekonywała Jursa-Kulesza.O tym, że realne jest wprowadzenie kompletnego lockdownu mówił prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski, kierownik Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.- Obawiam się, że tak, że będziemy się musieli zamknąć pewnie na dwa, trzy tygodnie, żeby to faktycznie wygasić. Nie wiem czy nie jest już faktycznie za późno na zamknięcie. Do tej pory mniej więcej dziennie umierało 1100 Polaków. Pierwsza przyczyna zgonów to były problemy sercowo-naczyniowe, zakażenie Covidem-19 stało się drugą przyczyną zgonów. Wobec tego problem jest oczywiście poważny - tłumaczył Ciechanowski.W środę w Polsce odnotowano prawie 25 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem.Zmarło prawie 400 osób.