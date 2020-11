Dowódca szczecińskiej "12": list generałów ma pojednawczy ton

Zwracał uwagę na te elementy "listu generałów", w których apeluje się o rozmowy "ze wszystkimi stronami konfliktu". W "Rozmowie pod Krawatem" dowódca 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej Dariusz Parylak oceniał, że w sytuacji zagrożenia pandemii najważniejsze jest zachowanie spokoju.

List emerytowanych mundurowych jest komentarzem do ostatnich demonstracji po orzeczeniu w sprawie aborcji. Przewidują oni ewentualny "rozlew krwi", apelują do parlamentarzystów, aby - tu cytat - "uwzględnili wolę większości społeczeństwa i doprowadzili do zmiany nieakceptowanych rozwiązań".Dowódca szczecińskiej "Dwunastki" zwracał uwagę na "pojednawcze" tony listu. - Częścią tego apelu było też zwrócenie się do protestujących, aby wzięli pod uwagę fakt szczególnego zagrożenia. Ja myślę, ze słowa niektóre, które są zawarte w tym apelu są też nad wyrost trochę. Mówią o pewnych hipotetycznych możliwościach, które mogą się zdarzyć. Może i trochę przesadzonych, może nie - czas pokaże. Chcę natomiast podkreślić, ten apel odnosi się również do zachowania powagi i rozwagi - mówił generał Dariusz Parylak.Podkreślał, że oficerowie w czynnej służbie "inaczej postrzegają pewne rzeczy", niż stojący z boku emeryci, którzy "czerpią swoją wiedzę z mediów".