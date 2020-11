RSnW: To może być przełom w walce z pandemią

To może być przełom w walce z pandemią - tak o nowej amerykańsko-niemieckiej szczepionce mówią eksperci. Wiosną 20 milionów dawek ma trafić do Polski.

W "Radiu Szczecin na Wieczór" profesor Anna Boroń-Kaczmarska z Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie przestrzegała jednak przed zbytnim optymizmem.- Wiadomość jest absolutnie rewelacyjna, ale dokumentacja będzie wydana na przełomie listopada i grudnia, czyli jeszcze wszystkie dokumenty nie zostały skompletowane i prawdopodobnie nie wszystkie badania zostały zakończone - powiedziała prof. Boroń-Kaczmarska.Wiadomość o 90-procentowej skuteczności nowej szczepionki spowodowała, że w poniedziałek na światowych giełdach podniosły się wartości akcji wielu firm. Profesor ekonomii Jarosław Korpysa mówił, że to nie potrwa jednak długo.- To jest pewna euforia, która trwała wczoraj. Dziś już jak zobaczymy główne wskaźniki, to już nie są tak optymistyczne. To była taka informacja bardziej pijarowa - przyznał prof. Korpysa.Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że szczepienia będą dobrowolne.