RSnW: rozmowy o budżecie UE

Państwa członkowskie Unii Europejskiej nie potrafią dogadać się w kwestii wieloletniego budżetu.

Premierzy Polski i Węgier sprzeciwili się pomysłowi, zgodnie z którym wysokość środków dla każdego kraju miałaby być uzależniona od panującej w nim praworządności.To kryterium jest zbyt subiektywne, aby można było je uznać za słuszne - mówił w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" profesor Zdzisław Krasnodębski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.- Nie możemy się zgodzić na to, żeby tak poważna zmiana - która wymaga w zasadzie zmiany traktatowej - była przeprowadzana w ten sposób! Bronimy polskiego interesu, Węgry, węgierskiego, wszystkich krajów, które mogą się wkrótce znaleźć "na cenzurowanym" - zaznaczył.Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że zawetowanie przez Polskę budżetu to ratowanie suwerenności naszego kraju.Nie zgadzał się z tym europoseł Lewicy, prof.Bogusław Liberadzki.- Jeżeli 25 państw zgadza się; czy mała Estonia i duże Niemcy nie obawiają się, że stracą suwerenność?! Otóż jedni i drudzy się nie obawiają. Bo to jest w ramach naszej Unii Europejskiej - ocenił.Zawetowanie przez Polskę i Węgry budżetu europejskiego poparł rząd słoweński.