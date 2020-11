Co z obostrzeniami? Premier przedstawia nowy plan

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił plan walki z koronawirusem na najbliższe tygodnie. Szef rządu zapowiedział "100 dni walki z COVID-19".

Szef rządu zaznaczył, że sytuacja związana z pandemią nadal jest bardzo poważna, mimo że od kilku dni obserwujemy względną stabilizację liczby zakażeń.Od przyszłej soboty otwarte zostaną ponownie sklepy i usługi w galeriach oraz parkach handlowych. Wszystkie placówki handlowe będą musiały działać w najwyższym reżimie sanitarnym (odpowiednio mała liczba osób w sklepie, dystans, maseczki, dezynfekcja). Ponadto w grudniu będą dwie niedziele handlowe - 13 i 20 grudnia.Natomiast hotele nadal pozostaną otwarte jedynie dla osób podróżujących służbowoPremier Mateusz Morawiecki poinformował, że szkoły będą kontynuowały naukę zdalną do świąt Bożego Narodzenia.Na konferencji prasowej powiedział, że przerwa zimowa we wszystkich województwach będzie w Polsce w tym samym czasie - od 4 do 17 stycznia. Zastąpi dotychczasowe ferie zimowe.Dzieci i młodzież pozostaną w domach, ze względu na zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimowe.Rząd wesprze branżę turystyczną. Na pomoc będą mogli liczyć przedsiębiorcy, którzy działają w branży turystyki zimowej. Otrzymają oni rekompensaty, które pomogą złagodzić skutki kryzysu.Dalsze ograniczenie obostrzeń i powrót do czerwonych stref na terenie kraju możliwy jest po 18 stycznia 2021 roku. Kompleksowy plan działania na nadchodzący czas ma mieć dwa etapy: I - odpowiedzialności (od 28.11 do 27.12) II - stabilizacji (najwcześniej od 28.12, jeśli spadnie średnia liczba zachorowań).Premier zaznaczył, że placówki gastronomiczne, z branży wydarzeń kulturalnych, kina, teatry, ale także siłownie i kluby fitness będą zamknięte do 27 grudnia. Poinformował, że decyzja, co dalej będzie podejmowana przed świętami.Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rozpoczynamy okres "100 dni solidarności". Pod tym czasie - jak wskazał szef rządu - jest wysoce prawdopodobna, że będzie dostępna szczepionka na Covid-19.Premier Morawiecki zaapelował również, abyśmy w czasie Świąt Bożego Narodzenia spotykali się w małych gronach. Przestrzegał, że dalekie podróże do innych miast mogą skutkować wzrostem liczby zakażeń.