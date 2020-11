PiS: potrzebna kontrola w Ciepłowni Dąbska

Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości domagają się kontroli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w sprawie dotacji dla niemieckiej firmy E.ON, która chce wybudować kotły gazowe w Szczecinie.

Instalacje te - zdaniem posłów - mogą doprowadzić do zamknięcia istniejących elektrociepłowni w Szczecinie.- Interweniujemy do prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, żeby to wstrzymał. Wiemy, że NFOŚ podjął kroki wyjaśniające, kontrolne odnośnie zasadności przyznania wcześniejszych środków dla rozbudowy instalacji "Dąbska" o kocioł gazowy - powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości, Artur Szałabawka.Zdaniem posła Leszka Dobrzyńskiego z Prawa i Sprawiedliwości, po przeprowadzeniu inwestycji przez niemiecką firmę E.ON, grozi nam monopol na rynku ciepła.- Mamy nadprodukcję ciepła. I teraz: co zrobić, jeżeli jeden producent tego ciepła i jedna firma dystrybucyjna - zjednoczone pod tym samym, tak naprawdę, biznesowym szyldem - opanuje rynek i co stanie się ze szczecińskimi elektrociepłowniami, w które zostały zainwestowane naprawdę bardzo poważne fundusze, żeby uzyskały wszystkie zgody ekologiczne, żeby ich produkcja była zeroemisyjna?! - pytał poseł Dobrzyński.We wtorek podczas sesji Rady Miasta Szczecin ma zapaść decyzja czy Miasto wesprze niemiecką inwestycję w kotły gazowe kwotą ponad 6 milionów złotych i przystąpi do spółki New Cogen, w której większość udziałów ma mieć pośrednio niemiecki E.ON.