Kłótnia na sesji, rządząca Szczecinem większość za wsparciem niemieckiego inwestora

Kłótnia prezydenta z wiceprezesem Polskiej Grupy Energetycznej, gorące dyskusje radnych na temat inwestycji niemieckiego koncernu E.ON. wspartego pieniędzmi Miasta Szczecin - ostatecznie radni zgodzili się na dokapitalizowanie spółki New Cogen sześcioma milionami złotych. Ta ma przebudować Elektrociepłownię Dąbie, aby przejść w większości na paliwo gazowe.

Dyskusja trwała prawie trzy godziny, przepadły wnioski opozycyjnego PiS o przełożenie głosowania uchwały. Jak podkreślał prezydent Szczecina oraz prezes spółki Szczecińska Energetyka Cieplna, nie zmniejszy się ilość ciepła zamawianego od PGE. Poza tym - argumentowano - konkurencja na rynku będzie oznaczała niższe ceny. Z kolei obecny w czasie zdalnej sesji rady miasta jeden z wiceprezesów Polskiej Grupy Energetycznej oceniał, że od kilku lat SEC - spółka z większościowym niemieckim kapitałem - stara się wypierać PGE ze szczecińskiego rynku ciepłowniczego. A to grozi zamykaniem istniejących zakładów i zwalnianiem ludzi.Jak zwracali uwagę radni opozycji z PiS, gdy miasto będzie mniejszościowym udziałowcem New Cogen, nie będzie miało wiele do powiedzenia w sprawie strategii. Przeciwko zaangażowaniu miasta w spółkę z niemieckim E.ON. protestowali we wtorek związkowcy z Solidarności. Ostatecznie - jak wspomniano - większość rządząca miastem zgodziła się na dofinansowanie New Cogen.