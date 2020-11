Zastępca prezydenta Szczecina o modernizacji Ciepłowni Dąbska

Ekologia, ekonomia i możliwość wpływu na strategię firmy - tak o przystąpieniu miasta Szczecin do spółki z niemieckim koncernem energetycznym E.ON. mówił zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera.

New Cogen ma modernizować elektrociepłownię Dąbska. Miasto do spółki wnosi 6 milionów złotych.Zdaniem Polskiej Grupy Energetycznej, gdy są rezerwy mocy w już istniejących elektrowniach PGE, wydatek miasta jest niepotrzebny. Zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera podkreślał, że opalana węglem Dąbska musi być modernizowana. A dostawy ciepła od PGE nie są zagrożone.- Jest coś takiego jak negocjacje, wczoraj były prezentacje prezesów obu firm - pana prezesa z SEC-u i wiceprezesa PGE. Dwa wystąpienia były bardzo dobre i obaj nieco inaczej pewne rzeczy prezentowali. Partnerzy biznesowi patrzą na swoje interesy, to jest zrozumiałe. Jedna i druga firma dąży do zysku. Największy plus tej sprawy jest taki, że w końcu porozmawialiśmy bardzo poważnie o rynku energetyki cieplnej w Szczecinie - tłumaczy Przepiera.Według Polskiej Grupy Energetycznej - Szczecińska Energetyka Cieplna, również należąca do E.ON. - cyklicznie zmniejsza wykorzystanie ciepła dostarczanego przez PGE.