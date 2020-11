"Willa Lentza ma wielki potencjał". Instytucja na razie bez dyrektora

Miasto rozpisało konkurs na dyrektora Willi Lentza, który w poniedziałek został unieważniony. Jeden z kandydatów napisał do prezydenta Piotra Krzystka odwołanie w tej sprawie i prosi o ponowną analizę dokumentacji konkursowej.

Każdy z kandydatów, kandydatek ma, w myśl procedury konkursowej, prawo do odwołania - mówi dyrektor Trafostacji Sztuki w Szczecinie, przewodniczący Rady Programowej Willi Lentza Stanisław Ruksza. - Ktoś zastosował procedurę odwoławczą i mam nadzieję, że bardzo szybko otrzyma na to wyczerpującą odpowiedź, bo nikomu z nas nie zależy, żeby były jakiekolwiek wątpliwości wokół Willi Lentza, a zwłaszcza, że na dobrą sprawę jeszcze nie otworzyliśmy instytucji.Decyzją Urzędu Miasta, instytucja otrzyma ponad 3 miliony złotych na funkcjonowanie. - To jest bardzo dobry budżet - mówił o finansach Willi Lentza Ruksza. - Dlatego ja liczę, że do prowadzenia Willi Lentza uda się przyciągnąć do Szczecina kandydatki, kandydatów być może spoza Szczecina. Dlaczego nie? To miasto trochę żyje na tożsamości, która jest oparta na przeprowadzkach i na budowaniu swojej nowej tożsamości w Szczecinie. To jest dobry budżet dla instytucji, która jest na starcie, która ma bardzo fajny kapitał w postaci budynku, w którym jest już pewna historia, w którym da się zbudować różne mity wokół niego samego, który też ma bardzo dobrą lokalizację, wspaniały ogród.Stanisław Ruksza mówił również w rozmowie z Konradem Wojtyłą, że Willa Lentza ma wielki potencjał do bycia jednym z ważniejszych ośrodków kultury - nie tylko w Szczecinie, ale i w kraju.