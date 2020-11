Miasto dokapitalizuje niemiecką spółkę. Spór w Kawiarence

Ciepłownia Dąbska należy pośrednio do niemieckiego koncernu E.ON, Elektrociepłownia Pomorzany do Polskiej Grupy Energetycznej. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Dwa nowe kotły gazowe powstaną w szczecińskiej Elektrociepłowni Dąbska. Oznacza to, że miasto dokapitalizuje niemiecką spółkę New Cogen kwotą 6 milionów złotych.

- To duże niebezpieczeństwo dla polskich firm - mówił w "Kawiarence Politycznej" na naszej antenie radny Prawa i Sprawiedliwości Leszek Duklanowski. - Kapitał ma swoją narodowość i jeżeli w mieście doprowadzimy do tego, że cała działalność komunalna będzie w rękach obcego kapitału, to naprawdę nie będziemy mieli wpływu na to.Decyzji włodarzy miasta bronił Marek Kolbowicz z klubu Bezpartyjnych. Dodawał, że miasto wciąż będzie korzystać z usług polskiego dostawcy - PGE - a elektrociepłownia Dąbska będzie jedynie dopełnieniem. - Nie demonizujmy tego, bo to jest bardzo nieładne. Nie ma możliwości, żebyśmy zmniejszyli ilości, albo na przykład kupowali wszystko od Elektrowni Dąbskiej, bo nie ma takiej możliwości.Łukasz Tyszler, przewodniczący Koalicji Obywatelskiej w regionie, przekonywał, że relację pomiędzy Szczecińską Energetyką Cieplną a PGE są bardzo dobre.- Zarówno pan prezes Wasiłek, jak i pan prezes Majkut zobowiązali się i obiecali to sobie, że siadają i rozmawiają biznesowo na temat przyszłości. Musimy dalej odchodzić od węgla, dlatego te firmy muszą ze sobą współpracować - powiedział Tyszler.W ostatnich latach PGE wydała prawie 700 milionów złotych na modernizację swoich elektrociepłowni w Szczecinie.