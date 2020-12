Budowa obwodnicy Myśliborza, a to oznacza pewne utrudnienia [ZDJĘCIA]

Budowa obwidnicy Myśliborza. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W najbliższym czasie może to oznaczać także kłopoty z płynnym przejazdem przez miasto.

Nowa trasa ma ominąć centrum miasta od południa i będzie prowadzić w większości po śladzie zlikwidowanej linii kolejowej.



Cała inwestycja kosztuje ponad 47 mln złotych.

- Inwestycja dochodzi do newralgicznego punktu, w którym będzie wybudowane duże rondo. W tym miejscu będą się krzyżować dwie drogi krajowe: DK 26 na Krajnik i DK 23 na Kostrzyn. I to będzie generować pewne trudności "w przedarciu się" przez Myślibórz - mówi Piotr Sobolewski, burmistrz Myśliborza. - Możemy powiedzieć, że inwestycja biegnie konsekwentnie i systematycznie do celu i za kilka miesięcy - w trzecim kwartale przyszłego roku - pojedziemy obwodnicą Myśliborza - zapowiedział.