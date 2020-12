Olgierd Geblewicz. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Czerwoną Kokardkę" otrzymał marszałek województwa zachodniopomorskiego.

To odznaczenie, które wręcza Krajowe Centrum do spraw AIDS. Olgierd Geblewicz otrzymał je za wkład w działania profilaktyczne w dziedzinie HIV i AIDS.



Jak czytamy w uzasadnieniu - to między innymi za wsparcie finansowe organizacji, które zajmują się profilaktyką, a także za akcje, które mają uświadamiać mieszkańców, jak bronić się przed zakażeniem.