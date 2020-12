Lekarze i pielęgniarki spoza UE w Polskich szpitalach. Goście RSnW podzieleni

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Wedle ustawy, którą przyjął Sejm, lekarze specjaliści spoza Unii będą zatrudnieni na uproszczonych zasadach. Naczelna rada lekarska jest zdania, że to zagraża życiu pacjentów. Eksperci "Radia Szczecin na Wieczór" są w tym temacie podzieleni.

Jestem zdziwiony stanowiskiem Izby Lekarskiej, bo jednak musimy wzmocnić szeregi lekarzy i pielęgniarek. Nie obawiajmy się krytyki o obniżonej jakości, tym bardziej, że teraz ta jakość też jest w jakiś sposób ograniczana z uwagi na braki kadrowe - powiedział dr Czesław Hoc, lekarz, poseł PiS i wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia.



- To nie jest tak, że oni przyjeżdżają i od razu obligatoryjnie będą zatrudnieni. Po pierwsze, muszą otrzymać od pana dyrektora placówki medycznej, że jest takie zapotrzebowanie, chęć zatrudnienia na określony czas i określony zakres czynności zawodowych. Czyli oni nie mogą wykonywać pewnych czynności, które wykonuje lekarz czy pielęgniarka. I zawsze pod nadzorem lekarza i pielęgniarek - mówił Hoc.



Ustawa stwarza realne zagrożenie życia polskiego pacjenta - odpiera dr n. med. Magdalena Wiśniewska, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. To będzie walka o jakość na tzw. próbie biologicznej, czyli życiu i zdrowiu polaków - dodała.



- Moja działka, choroby wewnętrzne. Studia medyczne w Polsce to jest około 600 godzin kształcenia z interny, praktycznego. Na Ukrainie 1000 godzin, z czego 100 jest kształcenia praktycznego, a 900 nauka własna. Może przeczytam, może nie przeczytam. Studia na Ukrainie w większości przypadków trwają 4 lata. Tytuł pediatry można uzyskać kończąc już studia medyczne - mówi Wiśniewska.



Izba Lekarska jest zdania, że ustawę należy wyrzucić do kosza, bo dopuszczenie do opieki nad chorymi pracowników bez rzeczywistej weryfikacji ich kompetencji i znajomości języka polskiego, to zagrożenie życia i zdrowia polskich pacjentów.



Do tej pory lekarz z np. Ukrainy musiał nostryfikować w Polsce dyplom, co było procedurą długotrwałą i kosztowną. Dlatego takich osób było niewiele. Teraz ten proces ma zostać znacznie uproszczony i skrócony. A agencje zatrudnienia zapewniają, że za wschodnią granicą chętnych do przyjazdu do Polski nie brakuje.



Obecnie brakuje nam 68 tysięcy medyków.