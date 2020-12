Mieszkańcy gminy Maszewo będą mieć lepszy dojazd m.in. do szkół [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Prawie 80 tysięcy złotych otrzymała gmina Maszewo na uruchomienie w przyszłym roku nowej linii autobusowej. Już od stycznia będzie o kilkadziesiąt kilometrów dłuższa od obecnie funkcjonującej.

Nowa trasa gminnego autobusu obejmie w sumie aż 14 miejscowości - mówi Paweł Piesio, Burmistrz Maszewa.



- Taką trasę sobie założyliśmy Maszewo - Maszewo. Poprzez takie miejscowości jak Kolonia, Radzanek, Jarosławki, Maciejewo, Budzieszowce, Dobrosławiec i Radzanek. Uzupełniamy ją o kolejnych 7 miejscowości, to będzie Maszewko, Godowo, Darż, Rożnowo Nowogardzkie, Dąbrowica, Zagórce i Tarnowo. I tę linię chcemy uruchomić po to, żeby przede wszystkim miejscowości skomunikować z Goleniowem, tam jest bardzo duża potrzeba dojazdu młodzieży do szkół - mówi Piesio.



Środki na uruchomienie nowej linii autobusowej w Maszewie pochodzić będą z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.