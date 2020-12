Mucha o mechanizmie praworządności: Wszyscy wiemy, że chodzi tu o politykę

Polityczne narzędzie, którego będzie można uznaniowo użyć przeciwko każdemu państwu Unii Europejskiej - minister kancelarii prezydenta Paweł Mucha tłumaczył w "Rozmowach pod krawatem", że "mechanizm praworządności" jest sprzeczny z prawem międzynarodowym i polską konstytucją.

Mucha podkreślał, że Polska jest za wieloletnim budżetem Wspólnoty, wraz z Funduszem Odbudowy, ale projekt rozporządzenia, powiązania budżetu z niezdefiniowaną w traktatach "praworządnością" jest ingerencją w wewnętrzne sprawy państw członkowskich.- Nie można godzić się na to, żeby teraz w dowolnej sferze, arbitralnie Unia Europejska ingerowała z powołaniem na ocenę polityczną, bo takiej ścisłej definicji, oczywiście jeżeli chodzi o praworządność nie ma, a Polska jest państwem praworządnym, więc wszyscy wiemy, że chodzi tu o politykę. Wiemy, że są tacy polscy politycy, którzy będą chcieli w Unii apelować o to, żeby wstrzymywać fundusze dla Polski, bo przegrywają wybory w Polsce, a chcieliby władzę w Polsce odzyskać taką metodą, jak oddziaływanie zagraniczne - powiedział Mucha.W ubiegłym tygodniu zachodniopomorski sejmik, z inicjatywy Koalicji Obywatelskiej i przy sprzeciwie Prawa i Sprawiedliwości przyjął stanowisko, w którym krytykuje polski rząd za negocjacje w sprawie unijnego budżetu. Paweł Mucha, także radny tego sejmiku, oceniał, że to szokujące, gdy atakuje się polski rząd i wspiera propozycje niemieckie.