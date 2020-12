Radni PiS apelują do prezydenta Szczecina w sprawie kalkucianek [ZDJĘCIA]

Siostry "kalkucianki" powinny jak najszybciej dostać kamienicę na własność - apelują szczecińscy radni Prawa i Sprawiedliwości.

Chodzi o budynek, w którym od przeszło 30 lat siostry bezpłatnie zajmują się bezdomnymi.- Pomimo wcześniejszych zapowiedzi, ta sprawa nie znalazła się w porządku grudniowych obrad Rady Miasta - mówi przewodniczący klubu radnych PiS Marcin Pawlicki. - Apelujemy jako klub radnych Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie, do prezydenta Piotra Krzystka o podjęcie zdecydowanych działań w sprawie domu zakonnego Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości. Działalność społeczna wykonywana przez siostry w dużej mierze, według nas, obejmuje posługę wobec najuboższych. To w pewnym stopniu wyręczanie instytucji samorządowych.Prezydent Piotr Krzystek na naszej antenie przyznał , że jest za przekazaniem budynku siostrom. Miałyby one dostać go z najwyższą możliwą - 99-procentową - bonifikatą. - Siostry prowadzą działalność niezwykle pożyteczną dla miasta, zresztą bez dotacji ze strony miejskiej, bo tego nie oczekiwały. Wyręczają miasto, wyręczają inne organizacje. Uważam ten wniosek jak najbardziej za zasadny - mówił Krzystek.Nie wszyscy radni są jednak zgodni, co do tego, że kamienica powinna zostać przekazana siostrom. Radna Koalicji Obywatelskiej Dominika Jackowski mówiła na naszej antenie, że Miasto nie powinno nikomu oddawać swoich budynków i terenów za bezcen.- Uważam, że żadne nieruchomości miejskie nie powinny być oddawane komukolwiek za darmo niezależnie od tego, czym się ktoś zajmuje. Zwłaszcza z taką bonifikatą - stwierdziła Jackowski.Wartość rynkowa nieruchomości to ponad 2 mln złotych. Siostry mogłyby kupić ją za niespełna 8 tysięcy złotych - po odliczeniu kosztów, które poniosły przez ponad 30 lat.