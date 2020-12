Poseł Lewicy komentuje zwolnienia w "Gryfii"

Najważniejsi są ludzie zwalniani ze świnoujskiej części stoczni "Gryfia" - mówił, w "Rozmowie pod Krawatem", poseł Lewicy Dariusz Wieczorek.

Wcześniej, również w naszym studiu prezes "remontówki" tłumaczył, że wszyscy dostali możliwość pracy w Szczecinie - i że w zdecydowanej większości załoga popiera plan, który zakłada sprzedaż terenu w Świnoujściu i budowę nowego doku w Szczecinie.Posła Lewicy nie przekonują działania zarządu firmy i ministerstwa. - Można było podjąć tę decyzję, bo to jest decyzja właściciela. Natomiast prawda jest taka, że można było cały ten proces przeprowadzić tak: spróbujemy sprzedać, znajduje się potencjalny kupiec, w warunkach są kwestie związane ze sprawami pracowniczymi, z wypowiedzeniami i można było wtedy ten proces realizować. Zrobiono to odwrotnie - mówił Dariusz Wieczorek w "Rozmowie pod Krawatem".Według posła Lewicy, zapowiadana budowa doku, to nie zapewnione przez ministerstwo 150 milionów złotych - a przynajmniej drugie tyle.