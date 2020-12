Sprawą kamienicy dla kalkucianek radni zajmą się w przyszłym roku

Dyskusja o losie kamienicy Sióstr Misjonarek Miłosierdzia najwcześniej w styczniu. Większość rady odrzuciła wniosek opozycji z PiS, aby wprowadzić ten punkt do wtorkowej sesji szczecińskiej Rady Miasta.

Radna PiS Agnieszka Kurzawa podkreślała, że sprawa jest radnym doskonale znana i niepotrzebna jest dalsza zwłoka.- Siostry od 30 lat służą i pomagają najuboższym, potrzebującym, niepełnosprawnym, samotnym. I ta działalność jest poniekąd również wyręczaniem gminy Miasto Szczecin i samorządów w zakresie opieki społecznej - mówiła Kurzawa.Radny Bezpartyjnych Mirosław Żylik zapewniał, że siostry są "zagubione" i same proszą o przełożenie głosowania.- Rozmawiałem z siostrą przełożoną, one bardzo źle się czują z tą sytuacją. Prosiła, żeby państwu przekazać, że czują taki dyskomfort z tego co się zadziało. Żebyśmy procedowanie tej uchwały zostawili na późniejszy czas - mówił Żylik.Siostry pomagają tam bezdomnym i biednym bez wsparcia finansowego miasta. Chcą budynek remontować, proszą o dzierżawę wieczystą z maksymalną możliwą bonifikatą.