Zmniejszona liczba miejsc parkingowych przy os. Turzyn. Dyskusja radnych w Kawiarence

Ponad stu mieszkańców szczecińskiego osiedla Turzyn podpisało się pod protestem przeciwko zmniejszeniu liczby miejsc parkingowych. To w związku z planowaną przez władze miejskie przebudową ulicy Bolesława Śmiałego.

Przy okazji, na odcinku od ulicy Jagiellońskiej do Krzywoustego, miałoby zostać wprowadzone parkowanie równoległe, zamiast obecnego skośnego.W "Kawiarence Politycznej" na naszej antenie przewodnicząca Rady Miasta Renata Łażewska mówiła, że mieszkańcy miasta muszą "zmienić swoje myślenie".- Priorytetem w centrum miasta nie będzie samochód. Rzeczywistość, jak widzimy, już skłania się ku temu, że do ścisłego centrum wpuszcza się nieliczne auta, jeszcze do tego obwarowane kwestiami ekologicznymi - mówiła Łażewska.Radna Koalicji Obywatelskiej Dominika Jackowski zauważyła natomiast, że przy wspomnianym odcinku są dwie szkoły, a remont poprawi bezpieczeństwo uczniów.- Skrzyżowanie Ściegiennego i Śmiałego jest cały czas zastawione samochodami. Tam po prostu nie widać dzieci, jak one zza nich wychodzą. Przebudowa tego odcinka była bardzo konieczna - mówiła Jackowski.Z kolei radny Prawa i Sprawiedliwości Robert Stankiewicz zarzucał władzom miejskim brak konsultacji z mieszkańcami.- Tu też mogło się odbyć tzw. sławne prototypowanie, jakie mieliśmy na placu Orła Białego. Nic takiego nie nastąpiło. Nie było jednak żadnych konsultacji społecznych, takich szerokich, dlatego, że sama skala protestu jest bardzo duża - mówił Stankiewicz.Przetargiem na remont tego odcinka zajmuje się ZDiTM. Otwarcie ofert odbędzie się w przyszłym tygodniu.