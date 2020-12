Radio Pyrzyce nadaje... [ZDJĘCIA]

Radio Pyrzyce będzie nadawać do 1 stycznia 2021 roku na częstotliwości 91,1 FM. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pyrzyczanie mają swoje własne radio. To radio tymczasowe, bo ma gościć w eterze tylko przez dwa tygodnie. Za konsoletą Radia Pyrzyce siedzi Ryszard Tański.

- Radio jest lokalne do bólu, bo mówimy o tym, co się wydarza 100 metrów stąd, 10 metrów stąd, 15 metrów stąd, albo piętro niżej, bo dzwonimy do restauracji, która znajduje się poniżej i pytamy rano, co przygotowują pyrzyczanom na obiad - mówi Tański.



Przedsięwzięcie wsparła Gmina Pyrzyce.



- Radio Pyrzyce to jest taki projekt, do którego przystąpiliśmy jako Gmina na czas pandemii i na czas świąt. Nie możemy się spotkać, ale możemy się usłyszeć - mówi burmistrz Pyrzyc, Marzena Podzińska.



Rozgłośnia ma swoje studio w Pyrzyckim Domu Kultury.



- Zapraszamy tych wszystkich, którzy funkcjonują w Pyrzycach i się nie poddają, żeby głośno tym mówili - zachęca Rafał Roguszka, dyrektor PDK.



Radio Pyrzyce będzie nadawać do 1 stycznia 2021 roku na częstotliwości 91,1 FM.