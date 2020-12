Czy zmutowany koronawirus jest już w Niemczech?

Urzędy zdrowia oraz policja federalna potwierdziły, że u kilkunastu osób, które w niedzielę przyleciały z Wielkiej Brytanii do Niemiec wykryto koronawirusa.

Na razie nie wiadomo, czy jest to zmodyfikowany koronawirus, czy jego znana już wirusologom wersja. Wszyscy pasażerowie trafili na kwarantannę.W obawie przed wykrytą na wyspach brytyjskich nieznaną i najprawdopodobniej groźniejszą mutacją koronawirusa Niemcy od północy wstrzymały wszystkie połączenia lotnicze z Wielką Brytanią.W poniedziałek Instytut Roberta Kocha w Berlinie poinformował o 16 643 zakażeniach na koronawirusa w ciągu ostatniej doby. Zmarło w tym czasie 226 osób.U kilkunastu pasażerów, którzy wylądowali wczoraj w Hamburgu, w Hanowerze i na innych lotniskach potwierdzono obecność koronawirusa.Obecnie laboratoria sprawdzają z jaką odmianą wirusa mamy do czynienia. Pasażerowie wszystkich samolotów z Wielkiej Brytanii i to bez względu na wynik pierwszych testów zostali skierowani na obowiązkową kwarantannę.Część brytyjskich pasażerów odmówiła udania się kwarantannę w Niemczech i postanowiła jak najszybciej wrócić do Wielkiej Brytanii. Linie lotnicze British Airways oraz Easy Jet już wysłały po nich puste samoloty do Niemiec.