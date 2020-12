Wszyscy walczą o karpia. Polowanie w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Bitwa o karpia rozpoczęła się w szczecińskich sklepach rybnych. Przed drzwiami ustawiają się kolejki chętnych, a sprzedawcy pracują na pełnych obrotach.

- Rozpościera się walka o karpia. Na Turzynie trzeba zapłacić 29 zł za kilogram. We wszystkich supermarketach, ani martwego, ani żywego, ogólnie pandemia i wszyscy walczą o karpia - mówi kobieta.



- Spodziewam się kupić mirunę na rybę po grecku. Moja żona lubi i postanowiła zrobić sobie takie danie - przyznaje mężczyzna.



- Polujemy na karpia, którego szukamy po całym Szczecinie i stwierdziliśmy, że może go tu w końcu znajdziemy - mówi jedna z klientek.



- Dziś ostatni dzwonek, bo to ostatni dzień dostaw. Najlepiej schodzi karp, śledź i łosoś - dodaje kierowniczka jednego ze sklepów rybnych w Szczecinie.



Polska jest największym producentem karpia w Europie. W naszym kraju produkuje się aż 30 procent karpia dostępnego na unijnym rynku.