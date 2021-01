Spór o pandemię w Kawiarence Politycznej

"Szczepimy za mało i za słabo reklamujemy szczepienia" - to twierdzenia polityków opozycji. "Sprawdźcie statystki, liczby nie kłamią, Polska jest jednym z krajów, który radzi sobie najlepiej w Unii Europejskiej" - odpowiada poseł Prawa i Sprawiedliwości. Spór o pandemię toczył się w "Kawiarence Politycznej" Radia Szczecin.

Według posła Platformy Obywatelskiej Artura Łąckiego, widoczny jest brak promocji szczepień.- Nie było żadnej kampanii reklamowej proszczepiennej. Nie było nic w telewizji i w radiu - mówił Łącki.- Na WUM-ie (Warszawski Uniwersytet Medyczny - przyp. red.) była kampania, panie pośle - odparł prowadzący program Andrzej Kutys.- To sarkazm - odpowiedział poseł.- Tak, absolutnie jest to sarkazm - przyznał prowadzący.- A ja mówię poważnie - odpowiedział poseł.Joanna Agatowska z SLD uważa, że społeczne oczekiwania są większe wobec Narodowego Programu Szczepień.- Byłabym bardzo zainteresowana tym, żeby odbyła się rzetelna dyskusja na temat tego, gdzie są jakieś problemy. Czy jest problem z dystrybucją tych szczepionek, czy problem z wyszczepianiem samych ludzi, bo może zainteresowanych jest mniej niż by się oczekiwało, do szybkiego i sprawnego szczepienia - powiedziała Agatowska.Szwedzki model walki z pandemią pochwalił natomiast polityk Konfederacji Marcin Bedka.- Koronawirus jest problemem dla wszystkich, również dla Szwedów. Natomiast jest tego kwestia, jak z nim walczymy i czy mamy lockdowdn, czy nie mamy lockdownu - mówił Bedka.Niemcy, czyli kraj, który jest przykładem dla opozycji, przedłuża lockdown i szczepi jeszcze wolniej niż Polska. Z kolei polska strategia, to strategia złotego środka - mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka.- Chciałbym, żebyśmy jak najszybciej zatrzymali transmisję koronawirusa i żebyśmy całkowicie zaczęli odblokowywać gospodarkę, bo to jest w Polsce najważniejsze - podkreślił Szałabawka.Jak dodał Szałabawka, Polska zajmuje trzecie miejsce pod względem liczby szczepień w krajach UE.