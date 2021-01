Jest porozumienie ws. kamienicy Sióstr Zgromadzenia Misjonarek Miłości

Kompromis koalicjantów w sprawie kamienicy Sióstr Zgromadzenia Misjonarek Miłości na szczecińskiej Łasztowni. Po sprzeciwie części radnych KO, prezydent Krzystek odstępuje od pomysłu przekazania nieruchomości w dzierżawę wieczystą z maksymalną bonifikatą.

Teraz jest mowa o 30-letniej dzierżawie, a skoro budynek pozostaje miejski, to urząd bierze na siebie remonty i utrzymanie kamienicy oraz dofinansowanie działalności "kalkucianek" prowadzących tam od lat przytułek dla bezdomnych i ubogich.Same siostry pieniędzy od miasta nie oczekują - powiedział nam ksiądz Maciej Szmuc z Caritasu.- Oczywiście miasto, jako właściciel tego budynku, jeśli będzie chciało dokonywać w nim jakichś inwestycji czy remontów, to jak najbardziej może to uczynić - mówi Szmuc.Koalicja Obywatelska nie chciała "oddawać wartych miliony nieruchomości kościołowi" - czy w takim razie zagłosuje teraz za milionami z miejskiej kasy na wymagającą remontu kamienicę? - spytaliśmy Łukasza Tyszlera, szefa klubu KO.- Tę informację, którą mam, że siostry - mówiąc delikatnie - nie bardzo sobie życzą takiej pomocy - odpowiada Tyszler.Renata Łażewska z prezydenckiego klubu Bezpartyjnych zapewnia, że w tej sprawie nie ma mowy o rewanżu prezydenta za storpedowanie jego planów i próby postawienia KO w sytuacji, gdy tak czy owak będzie głosować za "milionami dla kościoła".- Siostry wykonują wielką robotę dla miasta. Miasto w miarę możliwości będzie starało się im pomóc - mówi Łażewska.Czekamy na komentarz opozycyjnego w szczecińskiej radzie klubu PiS. Jak usłyszeliśmy w biurze prasowym urzędu, na razie siostrom przedstawiono szczegóły ewentualnego dofinansowania działalności i remontu kamienicy w której od lat pomagają potrzebującym.