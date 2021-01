Koalicja rządząca w sejmiku zaskarży decyzję wojewody

Koalicja rządząca sejmikiem województwa złoży skargę do sądu administracyjnego na decyzję zachodniopomorskiego wojewody. Chodzi o przyjęte stanowisko sejmiku - wyrażenie opinii, w którym czytaliśmy między innymi o "niezgodzie na politykę polskiego rządu" w sprawie negocjacji unijnego budżetu.

Wojewoda unieważnił ten dokument, podkreślając, że zachodniopomorski sejmik i ogólnie - samorząd, nie prowadzi polityki zagranicznej. Sejmik na najbliższej sesji przyjmie uchwałę o zaskarżeniu tej decyzji.Sejmikiem rządzą Bezpartyjni, PSL, SLD i największy klub KO - wiceprzewodnicząca sejmiku Teresa Kalina z KO twierdzi, że mają prawo wypowiadać się w każdej kwestii, bo robią to w trosce o los mieszkańców.- Mamy prawo i ja jestem zdecydowanie za tym, żebyśmy częściej i więcej zajmowali stanowisk dotyczących polityki naszego rządu - mówi Kalina.Maciej Kopeć z drugiego co do wielkości, opozycyjnego w zachodniopomorskim sejmiku klubu PiS podkreśla, że samorząd ma zajmować się regionem, a za politykę zagraniczną odpowiada wybrany przez Polaków rząd. Kopcia dziwi skarżenie uchwały w sytuacji, gdy i tak stała się bezprzedmiotowa po zakończeniu i sukcesie unijnych negocjacji.- Ma to tylko charakter polityczny, natomiast zawsze wtedy będą pojawiać się inne pytania, czy należy patrzeć na Unię Europejską z pozycji kolan Donalda Tuska, czy należy na to patrzeć po prostu pragmatycznie - dodaje Kopeć.Wojewoda unieważnił też stanowisko Rady Miasta Szczecin, krytyczne wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji - z tego samego powodu, przekroczenia kompetencji. W programie najbliższej sesji rady nie ma uchwały o zaskarżeniu tej decyzji.