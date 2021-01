Mieszkańcy chcą czasowego przełożenia podwyżek za parkowanie. Radni podzieleni

Przełożyć w czasie podwyżki w Strefie Płatnego Parkowania chce grupa mieszkańców Szczecina. Liderzy klubu radnych Bezpartyjnych i Koalicji Obywatelskiej o pomyśle wypowiadają się jednak sceptycznie.

Zgodnie z decyzją Bezpartyjnych i KO, podwyżki za parkowanie w mieście wejdą w życie w kwietniu tego roku. Grupa mieszkańców chce, aby nowe opłaty zaczęły obowiązywać od lipca 2022, dopiero wtedy, kiedy powstaną nowe miejsca parkingowe przy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Co na to radni?Łukasz Tyszler z KO (wypowiedź dla TVP3 Szczecin) i Mirosław Żylik z Bezpartyjnych mówią jednym głosem.- Nie ukrywam, że ja osobiście nie jestem fanem popierania tej uchwały. - Te zmiany, które wprowadzamy w strefie, są przede wszystkim po to, żeby zwiększyć rotację - mówią radni.Tym samym, inicjatorzy obywatelskiego projektu uchwały, mogą liczyć jedyne na poparcie Prawa i Sprawiedliwości. To jednak za mało, by ich pomysł wszedł w życie, bo PiS w Szczecinie jest w opozycji.Szef radnych Prawa i Sprawiedliwości Marcin Pawlicki nie deklaruje wprost, jak będzie głosował jego klub, ale o podwyżkach wypowiada się krytycznie.- Skala podwyżki pokazuje, jak bardzo prezydent Krzystek jest oderwany od bieżącej sytuacji i problemów mieszkańców miasta, którym zarządza - mówi Pawlicki.Zgodnie z decyzją radnych, opłata za pierwszą godzinę w strefie "A" będzie droższa o prawie 30 procent i wyniesie 3,60 zł, natomiast w strefie "B" zapłacimy 2,8 zł, czyli o 60% więcej niż teraz.