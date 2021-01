Mieszkańcy protestują. "Chcemy, żeby miasto zmieniło plany"

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Szerokich konsultacji z mieszkańcami nie było, chcemy by miasto zmieniło swoje plany - tak o planowanej modernizacji ul. Bolesława Śmiałego mówił przewodniczący Rady Osiedla Turzyn.

Kością niezgody jest tu ograniczenie o kilkadziesiąt procent liczby miejsc parkingowych - tzw. parkowanie skośne ma być zastąpione równoległym. Przeciwko takim planom jest jeden z mieszkańców, Władysław Uścinowicz zebrał ponad 300 podpisów mieszkańców.



- Jak chodziłem i zbierałem podpisy, nikt nie wiedział o jakiejkolwiek konsultacji - powiedział Uścinowicz.



Miasto tłumaczy, że zmiany były konsultowane z mieszkańcami przez Radę Osiedla Turzyn. Jej przewodniczący - Zbigniew Zaucha - w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji"

powiedział w czwartek, że było to dwa lata temu.



- Wtedy był inny skład rady, który pozytywnie opiniując plany wziął pod uwagę głównie remont chodników czy tworzenie bezpiecznych przejść dla pieszych - dodał przewodniczący. - Rada nie przeprowadzała żadnych konsultacji. Rada tylko opiniowała i przy naszej wiedzy, jaką wtedy mieliśmy, wydawało się, że robimy dobrze.



Modernizacja ul. Bolesława Śmiałego ma kosztować ok. 10 mln zł, na przetarg wpłynęło 8 ofert, trwa ich analiza. Jak wynika z pism Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, do mieszkańców, zmiana planów nie wchodzi w grę, ponieważ strategia miasta zakłada ograniczenie ruchu samochodów w centrum. By rozwiązać brak miejsc do parkowania, ZDiTM zaleca - tu cytat z pisma Zarządu - "mieszkańcy mogą podjąć czynności wykorzystania bądź przystosowania własnych nieruchomości".