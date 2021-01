Jak św. Otton z Bambergu chrystianizował Pomorze? Dzieciom i nauczycielom wiedze na ten temat ma przybliżyć książka wydana przez Szczecińsko-Kamieńską Kurię i Książnicę Pomorską.

Książka "O Józiu, który wędrował szlakiem misji Świętego Ottona" niebawem trafi do szkolnych bibliotek. Napisały ją Longina Cywińska i Maria Frela.



- Oprócz historii, książka porusza też zagadnienia ze sztuki czy geografii - mówi ks. Paweł Płaczek z Kurii Szczecińsko-Kamieńskiej. - To też będzie ciekawe, takie współczesne doświadczenie, jaki wpływ to, co się dokonywało 900 lat temu jest dla nas dzisiaj tym owocem w postaci sztuki, szlaków św. Ottona, tych miejsc "ottonowych", myślę tutaj m.in. o Pyrzycach, Wolinie czy Szczecinie.



Dodajmy, że św. Otton z Bambergu chrystianizował Pomorze na początku XII wieku.