Dudek o Lempart: "tym stylem wiele nie nawojuje"

Ludzie nie lubią chamstwa w polityce, radykalizm Strajku Kobiet nie przysparza głosów opozycji - mówił w "Rozmowach pod Krawatem" historyk i politolog Antoni Dudek.

Profesor warszawskiego Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego oceniał, że agresja w trakcie manifestacji nie jest dobrze odbierana przez większość wyborców.- Pani Lempart przez swój wulgarny radykalizm nie służy opozycji, oczywiście ona się podoba tym najbardziej radykalnym opozycjonistom, przeciwnikom obecnego rządu, natomiast tymi głosami się nie zwycięża w wyborach, co pokazało kilka poprzednich kampanii, żeby wygrać wybory trzeba pozyskać to umiarkowane centrum i tutaj pani Lempart raczej wiele nie nawojuje tego typu hasłami i tym stylem, jaki prezentuje, bo ludzie nie lubią po prostu chamstwa w polityce - wyjaśniał Dudek.Dudek oceniał, że jeżeli opozycja chce wrócić do władzy, musi przyciągnąć około 10% niezdecydowanych wyborców centrowych. Zdaniem naukowca ta grupa jest obecnie "w zawieszeniu", a dwa i pół roku do wyborów to czas, gdy w polskiej polityce może się "wszystko wydarzyć".