Szczecińska restauratorka stawia czoła pandemii

fot. archiwum prywatne.

Właścicielka "Ukraineczki" prowadzi kulinarnego bloga, gdzie podpowiada jak ugotować jej autorskie dania.

- Pomysł zrodził się w kwietniu ubiegłego roku, kiedy wszystkich zaskoczyła pandemia,

ja postanowiłam działać - mówi Irina Nikolenko. - Namówiła mnie moja znajoma, po pierwszych próbach powiedziała mi, że faktycznie dobrze się ogląda. Ja uważam, że wszystkie moje przepisy są bardzo proste w wykonaniu, każda gospodyni jest w stanie przygotować każdą z tych potraw.



Irina, Szczecinianka od kilkudziesięciu lat, gotuje od dziecka, większość przepisów powstaje w jej głowie. Gotować - jak mówi - nauczyła się od babci, teraz wiedzę przekazuje córkom.



"Gałuszki z wołowiną", "gołąbki po ukraińsku", "placuszki z botwinką" - to niektóre z propozycji szczecińskiej mistrzyni kuchni.



Irina z okazji zbliżającego się Tłustego Czwartku ma kolejną, tym razem słodką propozycję.



- Właśnie szykujemy kolejny odcinek na YouTube, niedługo Tłusty Czwartek. Próbowałam sobie przypomnieć, co my robiłyśmy z babcią. U nas na Ukrainie, to święto nazywa się "Maślenica", gotujemy wtedy bardzo dużo blinów, naleśników, placków czy racuchów - zapowiada Nikolenko.



Od kilku dni chodził na mną zapach zapiekanki z twarogiem, wczoraj zrobiłyśmy ją z moją córeczką. Zapach, który się unosił w domu - nie do opisania - wanilia, twaróg, jaja, niesamowity".



Przepisy na smakołyki znajdziecie na kanale YouTube "Irina ze Szczecina".