Kolejny dzień bez gorących kaloryferów [WIDEO]

Mieszkańcy lewobrzeżnego Szczecina dzielnie znoszą kolejny dzień bez gorących kaloryferów. Te grzeją minimalnie, woda w kranach również nie jest gorąca.

- Od wtorku są już cieplejsze kaloryfery. Jest i ciepła woda. Dokuczliwe jest to, że to kolejna awaria w ciągu paru miesięcy. Ale jestem wyrozumiała, bo tam też ktoś chyba nie bardzo dosypia - powiedziała jedna z mieszkanek Szczecina.- Za ciepło nie jest. Zimno. 17 stopni - mówi kolejna kobieta. Idzie wytrzymać. Grubo się ubiorę, koce i się leży. Woda jest ciepła.- Nie ma problemów - podkreśla mężczyzna. - Już koniec. Były dwa dni, ale teraz jest cieplutko.- Coś tam grzeją - dodaje szczecinianka.PGE dostarcza do sieci ciepłowniczej niespełna 54 procent - te informacje przed godziną 11 w czwartek podał na Facebooku prezydent Szczecina.Szczecińska Energetyka Cieplna w e-mailu pisze, że szczecińska sieć ciepłownicza działa bez awarii.PGE - winę za brak ciepła zrzuca na miejską spółkę. Twierdzi, że elektrociepłownia była w gotowości do zwiększenia mocy, jednak SEC - ze względu na brak możliwości technicznych, nie wydał polecenia zwiększenia takiej produkcji.Elektrociepłownia Pomorzany przez ostatnie dni boryka się z kilkoma awariami. Z tego powodu w weekend kaloryfery nie grzały pełną mocą. W poniedziałek w ogóle były zimne. Wieczorem zaczęto grzać, ale nie pełną mocą. Przez kilka dni PGE informowała, że awarie udało się usunąć. Ale gdy uporano się z jedną dochodziło do kolejnej.