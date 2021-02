Nie widać końca problemów z dostawami ciepła w Szczecinie. Około 30 tysięcy mieszkańców miasta jest ich pozbawionych od poniedziałku.

Dystrybutor ciepła - SEC - opublikował w serwisie YouTube film, w którym tłumaczy, że wina za awarię spoczywa na PGE, do której należy Elektrociepłownia Pomorzany.- Wszystkie nasze źródła pracują na maksymalną moc, również na maksymalną moc pracuje Elektrociepłownia Szczecin, należąca do PGE. Jednak te źródła łącznie nie uzupełnią do końca braku, jaki powoduje awaria w Elektrociepłowni Pomorzany - mówił prezes SEC-u, Mariusz Majkut.Około południa ma rozpocząć się konferencja prasowa PGE. Być może wtedy poznamy przewidywany termin usunięcia awarii.