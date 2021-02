Drzewa wycięte, rodzice zdziwieni [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zdziwić się mogli rodzice odprowadzający dzieci do Szkoły Podstawowej numer 3 w Szczecinie. Rosnące od wielu lat wokół boiska drzewa zostały wycięte.

We wtorek od rana są tam już tylko pnie. Jak mówili naszemu reporterowi rodzice, nie mieli pojęcia o planowanej wycince.



- Pierwsza moja myśl, po co, czemu i dlaczego. Stare specjalnie nie są. Może jak będą nowe drzewa, to będzie lepiej, z drugiej strony szkoda takich wielkich drzew - mówią.



Nieoficjalnie ustaliliśmy, że decyzja o wycince podyktowana jest względami bezpieczeństwa. Zdaniem dyrekcji szkoły, drzewa były w złym stanie i mogły się złamać, spadając wprost na boisko. W miejsce wyciętych drzew mają zostać zasadzone nowe.