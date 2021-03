Jacyna-Witt: Sprzedażą działki przy ulicy Wszystkich Świętych powinny zająć się służby

Jedna firma miała prawdopodobnie zapewnienia, że na tej działce wybuduje wieżowiec, inne nie wzięły udziału w przetargu - Małgorzata Jacyna-Witt, wojewódzka radna Prawa i Sprawiedliwości mówiła w "Rozmowach pod Krawatem", że sprzedażą działki przy ulicy Wszystkich Świętych w Szczecinie, gdzie może powstać 55-metrowy wieżowiec, powinny zająć się służby.

- Wszyscy zachowali się tak, jak trzeba. Był przetarg. Tylko na koniec okazuje się, że jedna firma prawdopodobnie miała zapewnienie, że uda się tam dostać warunki zabudowy na 55-metrowy budynek. Niestety, ale tą sprawą muszą zająć się służby i jest składane zawiadomienie zarówno do CBA, jak i prokuratora - powiedziała Jacyna-Witt.Działkę sprzedała miejska spółka NiOL. Teren nie miał planu zagospodarowania przestrzennego. We wniosku do warunków zabudowy inwestor zadeklarował, że chce w tym miejscu wybudować wieżowiec.