RSnW: Stocznia Szczecińska "Nowa" była do odratowania?

Zakład został zlikwidowany w marcu 2009 roku. Zwolniono wówczas z pracy prawie 4000 osób, pracowników Stoczni.

Goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór" zastanawiali się czy istniała szansa na ocalenie Stoczni "Nowa".



W 2008 roku Komisja Europejska uznała, że pomoc publiczna, udzielona przez Polskę stoczniom w Szczecinie i Gdyni, łamie zasady konkurencji, w związku z tym zakłady zmuszone były do zwrócenia pomocy.



W marcu 2009 roku na mocy Specustawy Stoczniowej rozpoczęto proces kompensacji, co oznaczało likwidację stoczni w Szczecinie i całkowitą wyprzedaż majątku.



- Nigdy nie pogodzę się z decyzją Komisji Europejskiej, ktoś mógł mieć interes w tym, by polskie stocznie zlikwidować - mówił Artur Trzeciakowski, ostatni prezes i dyrektor generalny Stoczni Szczecińskiej 'Nowa" w latach 2007 - 2009.



- Pod koniec 2008 roku zamówiliśmy w specjalistycznej firmie holenderskiej analizę rynku stoczniowego na najbliższe lata. Ta analiza pokazywała, że nadchodzi wielki kryzys. No niestety, skłania mnie to ku temu, żeby myśleć, że Stocznia Szczecińska i Stocznia Gdynia, w czasach kryzysu, byłyby zbyt dużą i zbędną konkurencją dla stoczni niemieckiej - komentował Trzeciakowski.



Ówczesny premier Donald Tusk nie działał na korzyść stoczni w negocjacjach z Komisją Europejską. O to, że odrzucony został program restrukturyzacji stoczni obwiniał byłego premiera, Mieczysław Jurek, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego.



- Wyznaczono nam termin, pamiętam do dzisiaj - do 17 września, żeby przygotować i poprawić ewentualnie ten program. Jednak, nie kto inny, tylko pan Donald Tusk pojechał do Brukseli i ten okres nam skrócił maksymalnie. Tak, że my do początku września mieliśmy odpowiedzieć na zadane pytania - wspominał Jurek.



Stocznia Szczecińska "Nowa" powstała w roku 2002 na bazie upadłej Stocznia Szczecińska Porta Holding S.A. Od czasu zlikwidowania stoczni, w Szczecinie nie buduje się statków w całości wykończonych.

