Wojewoda zachodniopomorski: Sejmik przekroczył swoje kompetencje

Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki uchylił przyjęte, w Zachodniopomorskim Sejmiku, stanowisko w sprawie "wsparcia kobiet Pomorza Zachodniego".

Dokument to odpowiedź na wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. KO i jej koalicjanci, przy sprzeciwie PiS, zobowiązali się także do przeznaczenia 100 tysięcy złotych dla organizacji pozarządowych prowadzących "pomoc prawną i psychologiczną dla kobiet dotkniętych skutkami wprowadzonego prawa".Marszałek chce skarżyć decyzję wojewody do sądu. Podobnie zdarzyło się przy okazji innego stanowiska, również uchylonego przez Zbigniewa Boguckiego. W sejmiku KO rządzi między innymi z Bezpartyjnymi - choć gdy Bogucki uchylał stanowisko Rady Miasta w sprawie "wsparcia kobiet", tam Bezpartyjni nie chcieli się odwoływać do sądu. Sejmikowy radny tego klubu Marcin Przepióra przekonuje, że działają samodzielnie- Piotr Krzystek jest naszym szefem, natomiast my mamy rozwiniętą demokrację w klubie Bezpartyjnych - głosujemy jak chcemy - zapewnia Przepióra.PiS był i będzie przeciw - mówi szefowa klubu Małgorzata Jacyna-Witt, która zgadza się z argumentem, że sejmik nie jest od zajmowania się sprawami ogólnokrajowymi. I nie może zajmować stanowiska w imieniu "wszystkich".- Można by powiedzieć w takim razie, że województwo zachodniopomorskie wspiera kilkudziesięcioosobowe, krzykliwe demonstracje organizowane przez grupkę wyjątkowo agresywnych działaczek "Strajku Kobiet" - dodaje Jacyna-Witt.O ewentualnym zaskarżeniu decyzji wojewody do WSA musi zdecydować sejmik. Najbliższa sesja odbędzie się w czwartek 11 marca.