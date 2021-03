Trasa kolejowa Szczecin-Berlin w końcu doczeka się modernizacji

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Jest szansa, że po 9 latach od podpisania porozumienia z Niemcami w sprawie modernizacji linii kolejowej do Berlina, rozpocznie się ta inwestycja. Prawie pół miliarda euro przeznaczą nasi zachodni sąsiedzi na modernizację trasy kolejowej Szczecin-Berlin.

W środę podpisano porozumienie w tej sprawie pomiędzy rządem Niemiec i Kolejami Niemieckimi. Dokładnie chodzi o odcinek pomiędzy Angermünde i Szczecinem, gdzie był jeden tor, a linia była niezelektryfikowana.



Przypomnijmy, że w 2012 roku w Szczecinie polski minister transportu Sławomir Nowak podpisał porozumienie w tej sprawie ze swoim niemieckim odpowiednikiem Peterem Ramsauerem. Od tego czasu nic się nie wydarzyło.



Rząd federalny Niemiec przeznaczy na modernizację trasy 380 milionów euro, a landy Berlin i Brandenburgia po 50 mln.



Prace mają się rozpocząć jeszcze w tym roku. Linia zostanie przystosowana do jazdy z prędkością 160 kilometrów na godzinę, powstanie drugi tor, będzie też zelektryfikowana. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to skróci się czas przejazdu do Belina do 90 minut. Dziś jedzie się 20 minut dłużej.